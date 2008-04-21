Qantas unterzeichnet Wartungbeteiligung mit Lufthansa

Qantas Airlines Limited wird ein Jointventure mit der deutschen Lufthansa Technik AG eingehen, um die Pflege der Triebwerke in Australien sicherzustellen.

Quantas Airlines Limited wird ein Jointventure mit der deutschen Lufthansa Technik AG eingehen, um die Pflege der Triebwerke in Australien sicherzustellen.

Über den Service an ihren General Electric Flugzeugmotoren in Melbourne haben sie ebenfalls einen Zehnjahresvertrag unterzeichnet. Der Vertrag beinhaltet den Verkauf eines 50% Anteils der Tochtergesellschaft Jet Turbine Services, die sich auf das Überholen von Flugzeugmotoren der Typen General Electric und CFM spezialisiert hat. Dank der Vereinbarung erhalten Jet Turbine Services und Quantas Engineer direkten Zugang zum globalen Kundennetz des weltgrössten Flugzeugwartungsunternehmens Lufthansa. Jet Turbine Services erhält zudem Know-How, einen grösseren Aktionsrahmen und somit gute Wachstumsaussichten.