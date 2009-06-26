Qantas storniert 787 Bestellung

Qantas Airways Ltd. will ihre Bestellung über 15 Boeing 787 Dreamliner rückgängig machen und die Lieferung von weiteren 15 Maschinen verschieben.

Die australische Airline sei jedoch weiterhin vom neuen Jetliner überzeugt. Es sei das richtige Flugzeug für Jetstars Expansion, das Wachstum von Qantas und als Ersatz der B767-300 Flotte. Mit Boeing konnte sie eine Verzögerung der Lieferung von 15 787-8 Flugzeugen um vier Jahre aushandeln. Die Bestellung über 15 787-9 stornierte sie ganz. CEO Alan Joyce sagte, die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise nötig geworden. Die Ankündigung einer erneuten Verspätung von Seiten der Flugzeugherstellerin habe keinen Einfluss darauf gehabt. Mit dem Verzicht auf die 15 Flugzeuge könne die Airline US$ 3 Milliarden einsparen, so Joyce.

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