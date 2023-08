Qantas startet mit A380 nach Los Angeles

Die australische Fluggesellschaft Qantas lancierte heute den ersten Passagierflug ihres neuen Superjumbo A380.

Qantas ist die erste Fluggesellschaft, die mit dem Riesenvogel Passagiere nach Los Angeles fliegt. In Melbourne startete das Flugzeug um 11:15 Uhr Ortszeit (0015 GMT), in LA soll er 12 Stunden später eintreffen und vom Filmstar John Travolta in Empfang genommen werden.

Sie hätten entschieden, das Flugzeug nach LA einzusetzen, da die äusserst lukrative Strecke über den Pazifik ausgebaut werden soll, sagte CEO Geoff Dixon. In dem Flugzeug finden 450 Personen Platz.

Nach vielen Verzögerungen wurde letzten Monat der erste A380 an Qantas geliefert, drei weitere werden bis Ende Jahr und fünf bis Ende 2009 folgen. Qantas wird damit Ultra-Langstrecken via Singapur nach London anbieten.

Qantas hofft, nun ihr wegen mehreren Zwischenfällen angekratztes Image wieder polieren zu können.