Qantas soll Zuschläge kürzen

Qantas wurde aufgefordert, die erhobenen Treibsstoffzuschläge zu kürzen, da die Rohstoffpreise wieder gesunken sind.

Anwälte der Kunden hatten die Airline dazu gedrängt, ihre Zuschläge ebenfalls nach unten anzupassen, nachdem Singapore Airlines bereits ihre Preise auf einigen internationalen Flügen reduziert hatte. Auch die Erdöl-Firmen müssen ihre Literpreise rechtfertigen, diese sollten ungefähr sieben Cents tiefer liegen, als sie dies zum aktuellen Zeitpunkt tun.