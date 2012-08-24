Qantas rutscht in die roten Zahlen

Australiens Flag Carrier Qantas musste im Geschäftsjahr 2011/2012 einen Verlust von 244 Millionen Australischen Dollar (254 Millionen USD) hinnehmen, im Vorjahr schrieb die Airline noch einen Gewinn von 249 Millionen Australischen Dollar (AUD).

Der Umsatz stieg um sechs Prozentpunkte auf 15,724 Milliarden AUD, die Kosten sind um acht Prozentpunkte auf 15,459 Milliarden gestiegen. Der operative Betriebsgewinn ist von 644 Millionen AUD auf 265 Millionen AUD gesunken. Auf der Kostenseite ist der starke Anstieg der Treibstoffausgaben anzumerken, das Kerosin verteuerte sich um 18 Prozent auf 4,329 Milliarden AUD. Mit Qantas flogen im Geschäftsjahr 2011/2012 46,707 Millionen Passagiere, das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr.