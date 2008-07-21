Qantas reduziert massiv Stellen und erwartet kein Wachstum

Qantas wird bis zum 31. Dezember 1.500 Stellen streichen und den geplanten Kapazitätsausbau um 8 Prozent im laufenden Finanzjahr 2009 absagen.

Quantas wird bis zum 31. Dezember 1.500 Stellen streichen und den geplanten Kapazitätsausbau um 8 Prozent im laufenden Finanzjahr 2009 absagen.

Dies „aufgrund der Ölpreise und der wirtschaftlichen Bedingungen.“ CEO Geoff Dixon wird zwar alles versuchen, die Stellenkürzungen mit Freiwilligenprogrammen zu erreichen, dennoch werden zu seinem Bedauern einige Entlassungen notwendig sein. Mehr als 20 Prozent der Managementstellen werden reduziert. Diese Arbeitskraftreduktionen seien notwendig, um den Grossteil der 36.000 Stellen zu sichern und profitabel zu werden, sagte Dixon. Für das nächste Jahr erwartet er keinen Kapazitätsausbau. 30 ältere Flugzeuge sollen aus dem Verkehr genommen werden und die Pläne, 1.200 Personen neu Anzustellen, werden gestrichen. Dixon hofft, dass das die letzten Reduktionen sind, kann aber nicht dafür garantieren.