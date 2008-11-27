Qantas reduziert Treibstoffzuschläge

Qantas gab heute bekannt, dass sie ihre Treibstoffzuschläge im australischen Binnenmarkt um bis AUD 5 reduzieren werde.

Die neuen Zuschläge werden ab dem 28 November pro Ticket AUD 21 betragen, statt wie bisher AUD 26 bzw. AUD 24.

Generalmanager John Borghetti sagte, Qantas habe schon im Oktober die Zuschläge auf internationalen Strecken um AUD 40 pro Retourflug gesenkt und damit auf die sinkenden Öl- und Treibstoffpreise reagiert. Seither seien die Preise weiter gefallen, blieben aber volatil. Bei den momentanen Ölpreisen wird die Treibstoffrechnung von Qantas in diesem Jahr etwa AUD 750 Millionen höher sein als im Finanzjahr 07/08.