Qantas musste im Flug ein Triebwerk abstellen

Eine Boeing 747-400 von Qantas musste am Sonntag wegen eines Triebwerkschadens in Frankfurt zwischenlanden.

Der Jumbo befand sich auf dem Weg von Singapore nach London Heathrow. Die Cockpit Besatzung stellte ein Triebwerk der 747 im Flug ab, weil ein Sensor abnormal hohe Vibrationen im Triebwerk feststellte. Die Maschine war mit 300 Passagieren besetzt und landete unplanmässig in Frankfurt, von wo aus die Fluggäste auf andere Flüge nach London umgebucht wurden. Die Technik untersucht nun, warum das Triebwerk abgestellt werden musste.