Qantas mit sehr guten Zahlen

Die australische Qantas glänzt mit einem ausgezeichneten Resultat für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftjahres.

Die australische Quantas glänzt mit einem ausgezeichneten Resultat für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftjahres.

Im ersten halben Geschäftsjahr, das bei Qanats am 31. Dezember 2007 endet, konnte die Airline den Gewinn auf 568 Millionen US Dollar mehr als verdoppeln.

Das Glanzresultat erstaunt umso mehr, da viele Airlines in den letzten Monaten unter den stark angestiegenen Treibstoffpreisen überdurchschnittlich litten.

Die Geschäftleitung ist zuversichtlich, dass Quantas die Ertrags- und Wachstumsziele trotz ersten Rezessionsanzeichen in den USA erreichen wird.