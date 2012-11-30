Qantas mit mehr Passagieren

Im Oktober 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,220 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 7,4 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresoktober baute der Konzern das Angebot um 5,5 Prozentpunkte auf 12,021 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage stieg um 3,4 Prozentpunkte auf 9,597 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 81,4 auf 79,8 Prozent. Die guten Zuwachsraten konnten erreicht werden, weil im Oktober 2011 wegen eines verordneten Flugunterbruchs zahlreiche Flüge ausgefallen sind. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.