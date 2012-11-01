Qantas mit mehr Passagieren

Im September 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,020 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 2,9 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresseptember baute der Konzern das Angebot um 1,9 Prozentpunkte auf 11,753 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage stieg um 0,1 Prozent auf 9,461 Milliarden Sitzplatzkilometer an. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 81,9 auf 80,5 Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.