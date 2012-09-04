Qantas mit mehr Passagieren

Im Juli 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,128 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 1,4 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,5 Prozentpunkte auf 12,156 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozentpunkte auf 9,724 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 82,3 auf 80,0 Prozent um 2,3 Prozentpunkte. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.