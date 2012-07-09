Qantas mit mehr Passagieren

Im Mai 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,707 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von 3,1 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresmai um 1,4 Prozentpunkte auf 11,056 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, die Nachfrage hat sich um 1,7 Prozentpunkte auf 8,458 Milliarden Sitzplatzkilometer ebenfalls verschlechtert. Die Auslastung der Flugzeuge ist von 76,7 auf 76,5 Prozentpunkte leicht zurückgegangen. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.