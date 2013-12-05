Qantas mit mehr Passagieren

Im Oktober 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,355 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 3,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresoktober baute der Konzern das Angebot um 1,9 Prozent auf 12,252 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage ging um 0,8 Prozent auf 9,521 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 79,8 auf unbefriedigende 77,7 Prozent. In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres von Qantas konnte die Airline 16,610 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.