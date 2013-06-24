Qantas mit mehr Passagieren

Im April 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,116 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 4,8 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um 0,2 Prozent auf 11,666 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage ging um 1,5 Prozent auf 9,048 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich von 78,9 auf 77,6 Prozent um 1,3 Prozentpunkte. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.