Qantas mit Nonstop Linie nach Südamerika

Seit heute befliegt die australische Qantas als erste Airline einen direkten Kurs nach Südamerika.

Qantas ist heute Morgen, dem 24. November 2008, erstmals mit einem Langstreckenjet vom Typ Boeing 747-400 von Sydney nach Buenos Aires in Argentinien gestartet. Qantas ist somit die erste Fluggesellschaft, die eine Nonstop Flug zwischen Südamerika und Australien anbietet. Der Flug wird jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag mit einer Boeing 747-400 bedient. Zwischen 1998 und 2002 bediente Qantas Buenos Aires über Auckland.