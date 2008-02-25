Qantas mietet weitere Maschinen von BOC Aviation

Die australische Qantas wird weitere Airbus A320 von BOC Aviation unter Vertrag nehmen. Die Maschinen werden voraussichtlich bei Jetstar eingesetzt.

Die australische Luftfahrtgesellschaft Quantas wird weitere Airbus A320 von BOC Aviation unter Vertrag nehmen. Die Maschinen werden voraussichtlich bei Jetstar eingesetzt.

BOC Aviation ist der Geschäftsbereich Flugzeug Leasing der Bank von China. Die chinesische Bank besitzt bereits mehr als 70 moderne Verkehrsflugzeuge, die sie an Fluggesellschaften weitervermietet. Die Bank of China hat noch 64 offenen Bestellungen bei den grossen Flugzeugherstellern.

Die acht Airbus A320 Flugzeuge für Quantas werden zwischen dem dritten Quartal 2010 und dem ersten Quartal 2011 ausgeliefert.