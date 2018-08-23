Qantas meldet soliden Gewinn

Qantas Airbus A330 (Foto: Airbus)

Die australische Fluggesellschaft Qantas konnte im letzten Geschäftsjahr trotz höheren Treibstoffkosten einen soliden Gewinn erwirtschaften.

Den Nettogewinn gibt Qantas mit 980 Millionen Australischen Dollar an, das entspricht einem Gewinnwachstum von fünfzehn Prozent. Qantas konnte den Umsatz um 6,2 Prozent auf 17,06 Milliarden Australische Dollar steigern, den Gewinn vor Steuern gibt die Airline mit 1,6 Milliarden Australischen Dollar an, das entspricht einem Plus von 14 Prozent. Das gute Resultat ist laut Geschäftsführer Alan Joyce auf die gute Nachfrage nach Flugreisen zurückzuführen.