Qantas meldet Rückgang der Nachfrage
20.10.2008 PSEN
Die Passagierzahlen seien in allen Klassen rückläufig, so Qantas Cher Geoff Dixon heute.
Die Passagierzahlen seien in allen Klassen rückläufig so Qantas Chef Geoff Dixon heute.
Während der Lancierung des A380 (siehe Fliegerweb von heute) gab Qantas CEO Geoff Dixon auch bekannt, dass die Nachfrage in allen Klassen gesunken sei. Die Finanzkrise der letzten Wochen führte zu einem Wertverlust der Qantasaktie um 14%. Bereits Anfang Jahr hatte sich die Nachfrage aufgrund des horrenden Treibstoffpreises und den darauf von allen Airlines eingeführten Zuschlägen verkleinert.