Qantas meldet Märzzahlen

Im März 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,997 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 7,0 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresmärz hat Qantas das Angebot um 4,1 Prozentpunkte auf 11,875 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage hat sich um 8,7 Prozentpunkte auf 9,479 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Angebotserweiterung konnte am Markt vollständig abgesetzt werden, die Auslastung der Flugzeuge ist um 3,3 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent gestiegen. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.