Qantas meldet Märzzahlen

Im März 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,083 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 2,1 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresmärz hat Qantas das Angebot um 1,4 Prozentpunkte auf 11,714 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um zwei Prozentpunkte auf 9,285 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 0,6 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent zurückgegangen. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.