Qantas meldet Januarzahlen

Im Januar 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,027 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 8,3 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresjanuar stieg das Angebot um 6,8 Prozentpunkte auf 12,454 Milliarden Sitzplatzkilometer, die Nachfrage konnte um 8,5 Prozentpunkte auf 10,233 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Angebotserweiterung wurde vom Markt freundlich aufgenommen, die Auslastung der Flugzeuge stieg von 80,9 auf 82,2 Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.