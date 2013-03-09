Qantas meldet Januarzahlen
09.03.2013 BGRO
Im Januar 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,145 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 2,8 Prozentpunkten.
Das Angebot wurde im Januar um 2,3 Prozentpunkte auf 12,164 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage ist um 2,4 Prozentpunkte auf 9,986 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung ist von 82,2 auf 81,1 Prozent um 0,1 Prozent zurückgegangen. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.