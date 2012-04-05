Qantas meldet Februarzahlen

Im Februar 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,606 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 7,9 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresfebruar stieg das Angebot um 9,8 Prozentpunkte auf 11,243 Milliarden Sitzplatzkilometer, die Nachfrage konnte um 9,4 Prozentpunkte auf 8,729 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Angebotserweiterung konnte am Markt nicht vollständig abgesetzt werden, die Auslastung der Flugzeuge ist um 0,22 Prozentpunkte auf 77,64 Prozent gesunken. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.