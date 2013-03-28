Qantas meldet Februarzahlen

Im Februar 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,606 Millionen Fluggäste zu, dies waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresfebruar.

Gegenüber dem Vorjahresfebruar wurde das Angebot um 5,9 Prozentpunkte auf 10,583 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um 4,9 Prozentpunkte auf 8,299 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verbessert. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.