Qantas meldet Augustzahlen

Im August 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,011 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,4 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,4 Prozentpunkte auf 11,876 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich ebenfalls um 0,4 Prozentpunkte auf 9,315 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit 78,4 Prozent unverändert. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link, Jetstar und Jetstar Asia.