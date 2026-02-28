Qantas lanciert Direktflug nach Las Vegas

Qantas Boeing 787 Dreamliner (Foto: Qantas)

Ende Dezember 2026 wird Qantas als weltweit erste Fluggesellschaft eine Direktverbindung zwischen Australien und Las Vegas anbieten.

Die neue saisonale Verbindung von Sydney nach Las Vegas wird bis März 2027 angeboten und spart Passagieren bis zu fünf Stunden Reisezeit, da kein Zwischenstopp in einer anderen US-Stadt mehr nötig ist. Las Vegas wird das 101ste Ziel im Qantas-Netzwerk und die achte Stadt in Nord- und Südamerika, neben Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver und Santiago. Die Flugverbindung von Sydney (SYD) nach Las Vegas (LAS) wird als Qantas QF55 angeboten. Der Erstflug findet am 29. Dezember 2026 statt, und wird saisonal bis zum 12. März 2027 bedient. Die neue Route wird dreimal wöchentlich, dienstags, donnerstags und sonntags, mit einer Boeing 787 Dreamliner bedient. QF55 startet planmäßig um 21:00 Uhr in Sydney und landet um 15:55 Uhr in Las Vegas (Flugzeit ca. 13 Stunden und 55 Minuten).

Die Flüge sind seit der Lancierung am 26. Januar 2026 buchbar und finden während einiger der größten internationalen Veranstaltungen und Messen der Stadt statt, darunter die Consumer Electronics Show (CES), die weltweit größte und einflussreichste Technologiemesse, und das Las Vegas Festival, der jährliche Saisonauftakt der National Rugby League (NRL), der sich schnell zu einem Flaggschiff-Event für australische und internationale Sportfans entwickelt hat. Las Vegas bietet erstklassige Unterhaltung, darunter Konzerte einiger der größten Namen der Musikbranche, und dient als Tor zu Attraktionen wie dem Grand Canyon und dem amerikanischen Südwesten.