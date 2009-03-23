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Qantas kürzt bis zu 100 Stellen

23.03.2009 PSEN
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Qantas Airways Ltd will im Rahmen einer Restrukturierung bis zu hundert Senior Executive Jobs streichen.

Einem Bericht der Australian Financial (ohne Quellenangabe) zufolge, sieht sich die Fluggesellschaft angesichts des starken Rückgangs der Nachfrage in der weltweiten Luftfahrtindustrie zu einer Reorganisation gezwungen. Der Plan wird von Boston Consulting Group überprüft und soll von Qantas in den nächsten Wochen umgesetzt werden. Von den Stellenkürzungen betroffen wird das obere Managementsegment sein. Bereits im letzten Jahr hatte Qantas angekündigt, 1.500 Stellen zu streichen.

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