Qantas hält an Jahresvorgeben fest

Qantas Airways ist sich sicher, dass sie ihre Jahresvorgaben 2007/08 von mindestens 40% Gewinnwachstum erreichen kann, trotz der ansteigenden Treibstoffpreise.

Quantas Airways ist sich sicher, dass sie ihre Jahresvorgaben 2007/08 von mindestens 40% Gewinnwachstum erreichen kann, trotz der ansteigenden Treibstoffpreise.

Die Fluggesellschaft aus Australien wird die Ticketpreise um 3 bis 3,5 Prozent erhöhen, keine Anteile mehr zurückkaufen, unnötige Ausgaben verringern und einen Einstellungsstopp verhängen.

Für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2008/09 hat Quantas 34 Prozent ihres Treibstoffbedarfs bei einem Richtwert von 90 USD pro Barrel Rohöl abgesichert.

Quantas CEO Dixon bezeichnet die Preise dennoch als Besorgnis erregend. Die Öltermingeschäfte erreichten am Montag einen Rekord von 120 USD pro Barrel, wegen der wachsenden Anspannung zwischen den USA und Irak.