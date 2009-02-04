Qantas hält Fusionen in Asien für möglich

Qantas CEO Alan Joyce schmiedet für zwei Szenarien Pläne.

„Wir haben Pläne, für den Fall, dass sich die Lage verbessert und der Markt wieder wächst. Aber wir haben auch Pläne im Falle einer Verschlechterung,“ sagt er. Es bestünde die Möglichkeit zu Fusionen im asiatischen Raum, aktive Gespräche würden aber keine geführt.

Erst im Dezember brachen Qantas und British Airways Gespräche über eine Zusammenarbeit ab, da sie sich wegen der sinkenden Nachfrage nicht über die Bedingungen einig wurden. Qantas verzeichne aber auf Langstrecken seit dem starken Nachfragerückgang im Herbst stabile Zahlen.