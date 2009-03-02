Qantas groundet einen A380

Gestern Abend musste die australische Fluggesellschaft Qantas einen ihrer Airbus A380 für „betriebsuntauglich“ erklären.

Nach über zwölf Stunden langen Wartens auf den Qantas Flug 10 von London nach Melbourne, wurden die Passagiere darüber informiert, dass der Schaden am Flugzeug A380 nicht behoben werden könne. Die Airline sah sich gezwungen, ihre Gäste auf eine Boeing 747 um zu disponieren, welche schliesslich mit 13 Stunden Verspätung abfliegen konnte. Es ist dies bereits das zweite Mal innert fünf Wochen, dass ein A380 der Qantas Airways nicht starten kann, im Januar war eine solche Maschine in LAX gegroundet worden. Eine Sprecherin der Airline sagte, es sei nichts Ungewöhnliches, dass es bei neuen Flugzeugen zu Zwischenfällen komme, man sei nun dabei, die Probleme zu lösen. Man werde auch weiterhin eng mit Airbus zusammenarbeiten und voll auf die A380 Grossraumjets setzen.