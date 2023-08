Qantas groundet A380 Flotte vorübergehend

Während den letzten vier Tagen wurden alle drei A380 Superjumbos von Qantas gegroundet.

Eines der Flugzeuge, die Nancy-Bird Walton, musste wegen eines Tanklecks und Problemen mit der Steuerung des Bugrades in London aus dem Verkehr gezogen werden. Jetzt wurde bekannt, dass auch die anderen zwei A380 in Sydney am Boden stehen, nachdem technische Probleme mit dem System des Treibstoffranks auftraten. Die Nancy-Bird fliegt bereits wieder von London nach Melbourne, die anderen Flugzeuge sollen heute und morgen wieder abheben.