Qantas groundet 747

Nachdem sich Risse im Fenster des Cockpit gebildet hatten, nahm Qantas Airways die betroffene 747 aus dem Verkehr.

Die Maschine landete am Montag früh nach einem Flug von Los Angeles sicher in Melbourne und wurde sofort aus dem Betrieb genommen. Der Erste Offizier hatte die Risse während des Fluges bemerkt. Die Windschutzscheibe soll nun ersetzt werden, damit der Flieger bereits morgen wieder in die USA fliegen kann. Dies ist ein weiterer Zwischenfall in einer Serie von technischen Störungen bei Qantas. Erst letzte Woche platzten zwei Reifen einer A380 bei der Landung in Sydney.