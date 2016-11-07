Qantas fliegt wieder nach Peking

Qantas Airbus A330 (Foto: Airbus)

Qantas wird ab dem 25. Januar 2017 von Sidney wieder nach Peking fliegen, die Linie wird in Zusammenarbeit mit China Eastern bedient.

Die australische Fluggesellschaft Qantas wird laut eigenen Angaben wieder nach Peking fliegen, die neue Linie zwischen Sydney und Peking wird am 25. Januar 2017 wieder aufgenommen und täglich bedient. Qantas hat den Liniendienst zwischen Sydney und Peking vor sieben Jahren eingestellt und will nun wieder stärker in den chinesischen Markt investieren. Der neue Flug soll mit einem Airbus A330-200 beflogen werden und wird als Codeshare Flug in Zusammenarbeit mit China Eastern durchgeführt. Neben Hongkong und Shanghai wird Peking die dritte Qantas Destination in China.