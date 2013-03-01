Qantas erwirtschaftet kleinen Halbjahresgewinn

Die Qantas Group konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2012/13 einen Gewinn von 111 Millionen Australischen Dollar erwirtschaften, ein Jahr zuvor waren es lediglich 42 Millionen Dollar.

Der Umsatz konnte um 2,4 Prozentpunkte auf 8,242 Milliarden Dollar gesteigert werden, die Kosten stiegen um 161 Millionen auf 7,932 Milliarden Dollar. Den Betriebsgewinn (EBIT) gibt Australiens Flag Carrier mit 310 Millionen Dollar an, das waren 12 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die liquiden Mittel verminderten sich um 284 Millionen Dollar auf 3,058 Milliarden Dollar. Qantas schliesst ihr Geschäftsjahr jeweils auf Ende Juni ab.