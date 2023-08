Qantas erwartet die Lieferung des ersten A380

Qantas hat bestätigt, dass sie die Lieferung des ersten A380 am Sonntag erwartet.

Der Executive General Manager der Qantas John Borghetti gab bekannt, dass heute Abend eine zeremonielle Übergabe bei Airbus in Toulouse stattfinden wird. Am Sonntag soll die Maschine schliesslich in Australien von 3.000 Mitarbeitern der Qantas in Empfang genommen werden. Danach wird sie ein Flugtrainingsprogramm absolvieren, bevor sie am 20. Oktober auf ihrem ersten kommerziellen Flug von Melbourne nach Los Angeles eingesetzt wird.