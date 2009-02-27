Qantas eröffnet Preisschlacht

Die australische Fluggesellschaft Qantas hat einen grossen Ausverkauf auf Tickets für einheimische Flüge lanciert.

Die Airline offeriert zwei Millionen Sitzen ab US$ 35. Damit begibt sich Qantas in die Preis-Sphären ihrer Konkurrentinnen Virgin Blue und Tiger Airways. All-inclusive One-Way-Tickets sind für Reisen zwischen 24. März und 7. April, resp. zwischen 29. April und 17. September verfügbar. Der Ausverkauf umfasst 38 Destinationen und die Preise liegen bis zu 40 Prozent unter den regulären Jahrestarifen. Die Aktion läuft bis 2. März um Mitternacht.