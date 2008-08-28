Qantas entdeckt 777-300ER beim Warten auf 787

Qantas wird wohl 365-sitzige 777-300ER bestellen, da sich die 787 Dreamliner so verspätet.

Boeing will um jeden Preis den Siegeszug der Airbus A350 Serie mit dem grössten Modell A350–1000 verhindern, die als Konkurrent der 230 bis 280-sitzigen 787 und der 777 auftritt. Sowohl die 777-300ER als auch die A350-1000 werden etwa 20% weniger Treibstoff pro Passagier verbrauchen als die Boeing 747-400, aus denen die QF Flotte bisher besteht. Boeing steht unter enormem Druck, Qantas für die Verspätung des 787 Dreamliner zu entschädigen – ein 777-300ER Deal könnte Teil der Entschädigung sein.

Es werden vermutlich 15 Boeing 777 bestellt. CEO Geoff Dixon bestätigte das Interesse von QF an der Boeing 777–300ER. „Wir sind in Gesprächen über Optionen für den Ersatz jener 747-200 Maschinen, die nicht durch die A380 abgelöst werden,“ sagte er, entschieden sei noch nichts. QF hat bereits 20 A380 und 65 der zweimotorigen Boeing 787 bestellt.

