Qantas darf mit Emirates kooperieren

Die australischen Wettbewerbshüter haben der engen Zusammenarbeit zwischen Qantas und Emirates mit einem ersten Entwurfsvorschlag grundsätzlich zugestimmt.

Die Geschäftsleitungen beider Fluggesellschaften zeigen sich trotz einiger Auflagen mit dem Entwurf der Behörde zufrieden. Der Entwurf dient als Diskussionsgrundlage und soll im März 2013 definitiv finalisiert werden. Die beiden Airlines dürfen nach dem Vorschlag der australischen Wettbewerbsbehörde vorerst für fünf Jahre eng kooperieren, die beiden neuen Partner reichten die Kooperation für zehn Jahre ein. Die beiden Fluggesellschaften sind nun eingeladen, den Entwurf vor der definitiven Einführung zu kommentieren.