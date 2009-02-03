Qantas braucht $500 Millionen

Qantas Airways gab heute bekannt, dass sie ihr Eigenkapital um $500 Millionen aufstocken will.

Diese Kapitalaufstockung, die von UBS und Macquarie Bank durchgeführt wird, ist die erste ihrer Art seit mehr als sechs Jahren. Qantas war gedrängt worden, ihre Halbjahreszahlen zu veröffentlichen, nachdem ihre Aktien gestern auf Abwärtskurs gingen. Die Mitteilung steht noch aus und könnte die Ankündigung weiterer Stellenkürzungen enthalten. Die Airline sagte in einem Schreiben, es gäbe keinen Grund anzunehmen, dass die Jahresresultate mehr als 15 Prozent von den vorhergesagten Zahlen abweichen würden. Qantas erwartet einen Ganzjahresgewinn vor Steuern von rund $500 Millionen. Experten schätzen diesen eher auf $335 Millionen ein. Die Airline hält offene Flugzeugbestellungen im Wert von $35 Milliarden.