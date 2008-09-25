Qantas brauche keine Kapitalerhöhung

Die australische Qantas sieht keinen Anlass zur Kapitalerhöhung.

Die australische Qantas sieht keinen Anlass zur Kapitalerhöhung.

Mit diesem Statement reagiert sie auf einen Artikel in der Zeitung Sydney Morning Herald, in dem stand, das Unternehmen werde wohl sein Kapital erhöhen, um die Einstufung der Kreditfähigkeit nicht zu gefährden. Die Zeitung verwies auf einen anonymen Analysten als Quelle, der nach der im Juni durchgeführten Überprüfung durch die Luftfahrtbehörde die Bonität von Qantas nicht mehr garantiert sieht.