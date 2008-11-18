Qantas benennt ihre A380 nach Flugpionieren
18.11.2008 RK
Qantas wird ihre 20 Airbus A380 Grossraumflugzeuge nach australischen Flugpionieren benennen. Die erste Maschine hört auf den Namen Nancy Bird Walton.Nancy Bird Walton war die erste Frau Australiens, die einen kommerziellen Flug ausführte. Neben Nancy Bird Walton wurden zwanzig weitere berühmte Persönlichkeiten gewählt, die der australischen Luftfahrtgeschichte Flügel verliehen. So wird auch der Gründer von Qantas, Hudson Fysh, mit seinem Namen auf einem der Riesenflugzeuge bedacht. Hudson Fish gründete zusammen mit den Herren Paul McGinness und Fergus McMaster vor 88 Jahren die Nationale Fluggesellschaft Australiens. Qantas wird bis Ende 2008 drei A380 im Inventar haben und im Verlauf des nächsten Jahres weitere acht Super Jumbos erhalten, bis Ende 2013 sollten alle bestellten 20 A380 bei Qantas im Einsatz stehen. Die weitern Namen: Lawrence Hargarve: Erster Australier, dem 1894 ein Lufthüpfer gelang. Charles Kingsford Smith: Ihm gelang die erste Pazifiküberquerung von den USA nach Australien, 1928. Charles Ulm: Er war der Copilot von Charles Kingsford Smith. Reginald Ansett: Er gründete Ansett Airways. David Warren: Entwickelte die Black Box. Bert Hinkler: Er flog als erster Solo von England nach Australien, 1928. John und Reginald Duigan: Die ersten Australier die ein motorisiertes Flugzeug bauten und flogen, 1910. Phyllis Arnott: Erste australische Pilotin mit einer Lizenz für Berufspiloten. Keith und Ross McPherson Smith: Sie gewannen das legendäre Flugzeugrennen London Australien, 1919. Lester Brain: Er pilotierte einer der ersten Qantas Flüge, 1925. Lores Bonney: Sie flog als erste Pilotin alleine um Australien, 1932. Norman Brearle: Gründete Western Australia Airways, erster Linienflug fand am 5. Dezember 1921 statt. P G Taylor: Flog als Copiloten bei vielen Rekordflügen mit. Scotty Allan: Er war Copilot bei P G Taylor und Charles Ulm und danach Flugpionier bei Qantas. John Flynn: Gründete die Royal Flying Doctors. Gaby Kennard: Sie flog als erste australische Frau rund um die Welt, 1989. Video Airbus A380 Qantas
|Airbus A380 von Qantas