Qantas behält Grossraumfrachter für Flüge nach NZ

Qantas Freight wird die Cargoflüge nach Neuseeland weiterhin mit Grossraumfliegern absolvieren.

Trotz anderslautenden Meldungen, die kürzlich Änderungen im Flugplan für Tasmanien ankündigten, will Qantas die Kapazität im Frachtbetrieb für Flüge nach Neuseeland vorerst gleichbehalten. General Manager Stephen Cleary sagte, eine Anzahl Alternativen, um die Grossraumfrachter Kapazität zu behalten, werde momentan geprüft. Ab dem 10. Juni 2009 werde es einige Veränderungen geben, da Qantas die Frequenz der Boeing 737 Passagierflüge nach Tasmanien steigern will. Dennoch erwartet die Cargo Abteilung bis dahin genügend Ersatz Kapazität zu haben, um den Fortlauf des Betriebs garantieren zu können.