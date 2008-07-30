Qantas Voicerecorder enthielt keine Hinweise

Die Auswertung des Cockpit Voicerecorders des Qantas 747 Flugzeuges ergab keine brauchbaren Informationen darüber, was das riesige Loch in der Flugzeughülle verursacht haben könnte.

Neville Blyth, Chefermittler der australischen Sicherheitsbehörde ATSB sagte, die Aufzeichnungen erfolgten auf einer Endlosschlaufe und nur die jeweils letzten zwei Stunden werden aufgezeichnet. Darüber, was Loch von der Grösse eines Kleintransporters an der Seite des Flugzeuges verursacht haben könnte, war nichts zu erfahren. Blyth sagt, die Ermittler seien nun gezwungen, auf andere Flugzeugdaten sowie Wartungsunterlagen des Duzend Sauerstoffflaschen zurückzugreifen. Die Theorie im Fokus der Ermittler besagt, dass eine explodierende 20 kg Sauerstoffflasche die Hülle zerstört hat. Die Ermittlungen seien aber nicht einfach und benötigen viele Informationen, bevor irgendwelche Schlüsse gezogen werden können. ATSB bat die Passagiere, Informationen wie Bilder und Videoaufnahmen von Bord des Flugzeuges zur Verfügung zu stellen.