Qantas Piloten gegen Lohnvorschlag

In einer Abstimmung verwarfen die Langstreckenpiloten den ausgehandelten Lohnvorschlag.

Qantas zeigt sich irritiert über das Abstimmungsresultat. 18 Monate wurde gefeilscht und verhandelt, jetzt lehnt ein Grossteil der Flugzeugführer den Lohnvorschlag ab. Die Geschäftsleitung ist enttäuscht und hatte das Gefühl eine gute Lösung gefunden zu haben. Wohl oder Übel muss nun wieder an den Verhandlungstisch zurück gekehrt werden und weitere 18 Monate gerungen werden.