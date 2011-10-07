Qantas Gruppe meldet mehr Passagiere

Im August 2011 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,918 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 6,4 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um 6,4 Prozent auf 11,827 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 5,0 Prozent auf 9,281 Milliarden Sitzplatzkilometer. Da die Angebotserweiterung vom Markt nicht vollständig absorbiert wurde, verschlechterte sich Auslastung der Flugzeuge von 79,6 auf 78,5 Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.