Qantas Gruppe meldet Passagierzahlen

Im November 2012 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,115 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 6,4 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 0.7 Prozentpunkte auf 11,424 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 9,137 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Angebotserweiterung wurde vom Markt vollständig aufgenommen, dadurch verbesserte sich die Auslastung der Flugzeuge von 79,5 Prozent auf 80,0 Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.