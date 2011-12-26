Qantas Gruppe meldet Passagierzahlen

Im November 2011 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,866 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresnovember einer Zunahme von 3,2 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 7,4 Prozentpunkte auf 11,349 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 5,3 Prozent auf 9,017 Milliarden Sitzplatzkilometer. Da die Angebotserweiterung vom Markt nicht vollständig absorbiert wurde, verschlechterte sich Auslastung der Flugzeuge von 81,1 auf 79,5 Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.