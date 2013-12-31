Qantas Gruppe meldet Passagierzahlen

Im November 2013 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 4,096 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 0,4 Prozent.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 0.8 Prozent auf 11,518 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verschlechterte sich um 3,3 Prozent auf 8,834 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Angebotserweiterung wurde vom Markt nicht aufgenommen, dadurch verschlechterte sich die Auslastung der Flugzeuge von 80,0 Prozent auf 76,7Prozent. In der Quantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.