Qantas Gruppe meldet Passagieranstieg

Im April 2011 stiegen bei Qantas und den Tochterunternehmen 3,928 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Zunahme von 5,5 Prozentpunkten.

Der Konzern baute das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um zwei Prozentpunkte auf 11,646 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 9,185 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor blieb mit 78,9 Prozent praktisch gleich. In der Qantas Gruppe fliegen Qantas, Qantas Link und Jetstar.